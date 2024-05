Neste 15 de maio, a secretária municipal do Trabalho e Assistência Social de Alto Paraíso, Tereza Caliman Gnann Pavan, ressalta a importância do trabalho das profissionais de Assistência Social que atuam na SEMTAS.

Segundo Tereza, as três assistentes sociais, Ester Rodrigues, Claudina Batista Pereira e a recém-formada Elizangela Maria da Silva, desempenham um papel fundamental no andamento do setor.

De acordo com Tereza, essas profissionais têm uma participação ativa nos diversos programas oferecidos pela secretaria à comunidade, sendo peças-chave que direcionam todo o trabalho da Assistência Social no município. “Sou muito grata e satisfeita por contar com a dedicação destas profissionais, que lideram programas como o Criança Feliz, Mamãe Cheguei, PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) e o PAEF (Serviço de Proteção e Atendimento Especial à Família)”, destaca Tereza.

Através desses programas, as assistentes sociais oferecem acompanhamento familiar, orientando as famílias sobre o Cadastro Único e auxiliando na inclusão em programas sociais como o Bolsa Família, benefícios eventuais e outros serviços disponíveis.

A administração do prefeito João Pavan demonstra um olhar diferenciado e especial para o setor da Assistência Social, reconhecendo que o trabalho dessas profissionais impulsiona as ações da SEMTAS em benefício da população local.