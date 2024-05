O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia recebeu um novo pedido de registro de candidatura para os cargos de prefeito e vice-prefeito na eleição suplementar de Candeias do Jamari, marcada para o dia 9 de junho de 2024.

Conforme estabelecido na Resolução nº 07/2024, o prazo final para apresentação de candidaturas pelos partidos e coligações foi fixado para o dia 10 de maio.

Porém, a mesma norma estabelece que o prazo final para os candidatos requererem seus registros perante o cartório eleitoral, caso os partidos ou coligações não os tenham requerido, é o dia 13 de maio.

Em conformidade com essas diretrizes, em 13/05/2024, o Partido da Mulher Brasileira – PMB protocolou no Sistema CANDEX os pedidos de candidaturas individuais para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Candeias do Jamari.

Assim, o TRE-RO confirma o registro dessas três candidaturas no sistema, em concordância com as disposições da Resolução nº 07/2024.

Assim, se deferidos pelo juízo da 21ª Zona Eleitoral, o eleitorado de Candeias do Jamari deverá escolher seu novo prefeito e vice-prefeito, dentre os seguintes candidatos:

PREFEITO NÚMERO NOME OPÇÃO DE NOME SIGLA COLIGAÇÃO 22 Jose Ribamar de Araújo Dr. Ribamar Araújo PL Uma nova história para Candeias do Jamari 10 Lindomar Barbosa Alves Lindomar Garçon REPUBLICANOS Por Amor a Candeias 35 Paulo Sérgio Augusto da Silva Paulo Cadilack PMB PMB

Confira: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/1062802020/00477/candidatos

O TRE-RO convocou os representantes dos seguintes partidos e coligações candidatos, juntamente com as emissoras de rádio 106,3 (FM comunitária ACBNH) e FM 95,1 (Rádio e TV Maíra) para um novo sorteio visando à redistribuição da propaganda eleitoral gratuita.

A reunião está agendada para ocorrer no prédio da 21ª Zona Eleitoral, na tarde deste quarta-feira (15).

A propaganda eleitoral no rádio terá início em 16 de maio de 2024 e término em 07 de junho de 2024, conforme o calendário previsto na Resolução nº 07/2024 do TRE-RO.