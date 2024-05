Tetracampeão Mundial em 1994 pela seleção Brasileira e Bicampeão da libertadores e Mundial pelo São Paulo em 1992 e 1993, craque Muller parabenizou a equipe do Barcelona de Rondônia pela vaga conquistada na final do Campeonato Rondoniense 2024 em vídeo ao lado do CEO da Miami Group Invest e Rei das Fazendas Agronegócios, Nilton Ramos (veja o vídeo abaixo).

O ex-campeão mundial e o CEO Nilton Ramos gravaram o respectivo vídeo parabenizando a equipe do Barcelona no Stand da Zaeli Alimentos na ASPAS SHOW que ocorre na cidade de São Paulo desde o dia 13 até o dia 16 de maio.

Prestigiando o Stand da Zaeli Alimentos no evento, craque Muller e o CEO da Miami Group Invest Nilton Ramos também estiveram na companhia do Presidente da Zaeli Alimentos Valdemir Zago, do CEO da Zaeli Alimentos Fábio Zago, e dos diretores Danilo Zago e Alan Zago. Da diretoria da Zaeli Alimentos só não puderam estar presentes Bárbara Zago e Bruna Zago.

O Jornalista Carlos Cavalcante também marcou presença. O icônico Jornalista trabalhou no tradicional Programa Aqui Agora, com o Gugu e Silvio Santos no SBT, na Patrulha do Consumidor com Celso Russomano e Atualmente na Record do Bispo Edir Macedo.

Carlos Cavalcante também recentemente lançou o Livro um best seller da Favela para o mundo.

ASPAS SHOW E ZAELI ALIMENTOS

A ASPAS SHOW é o maior evento de bebidas e alimentos das Américas e a maior feira supermercadista do mundo, e sendo a maior empresa alimentícia do Brasil a mais de 55 anos a Zaeli Alimentos possui mais de 550 variedades de alimentos e não poderia estar de fora deste mega evento.

APOIANDO O FUTEBOL RONDONIENSE

A Zaeli Alimentos assim como a Miami Group Invest que é a maior empresa de investimentos das américas e o Rei das Fazendas Agronegócios são patrocinadores da equipe do Barcelona de Rondônia, e não tem medido esforços para que o time se estruture cada vez mais e alcance seus objetivos esportivos.

Fruto deste investimento a equipe já chegou na final do campeonato estadual e garantiu sua vaga na copa do Brasil 2025.

>>>Vídeo abaixo: