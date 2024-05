Hoje, 15, celebra o “Dia do Assistente Social”, uma data que reconhece o esforço desses profissionais em ajudar aqueles que mais precisam.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o secretário municipal de Assistência Social em Vilhena, Nilcemar Dias, ressaltou a relevância do trabalho desses profissionais, que estão na linha de frente das políticas públicas voltadas para garantir o bem-estar e a proteção das famílias em situação de vulnerabilidade.

Os assistentes sociais desempenham um papel fundamental na Divisão Social Técnica do Trabalho, instalada no Centro de Referência em Assistência Social, (CRAS), trabalhando com programas como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, (PAIF), e o Serviço de Proteção e Atendimento Especial à Família, (PAEF). Através desses programas, eles oferecem acompanhamento familiar, encaminhando as famílias para o Cadastro Único e para a inclusão em programas sociais como o Bolsa Família, benefícios eventuais e o programa Criança Feliz.

Além disso, os assistentes sociais também encaminham as famílias para os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, como os Centros de Convivência da Criança, da Gestante e do Idoso. Esses centros oferecem apoio específico para diferentes grupos em situação de vulnerabilidade, proporcionando um ambiente de acolhimento e desenvolvimento.

Nilcemar Dias enfatizou a importância de reconhecer e agradecer o trabalho desses profissionais, que realizam suas funções com disponibilidade, dedicação e amor ao próximo. Ele destacou que contribuir para um mundo com mais igualdade de direitos é uma missão nobre, e que os assistentes sociais desempenham um papel essencial nesse processo.

“Neste Dia do Assistente Social, é fundamental reconhecer o trabalho árduo e dedicado desses profissionais, que estão comprometidos em tornar a vida das pessoas melhor e mais digna. Em Vilhena, eles são verdadeiros agentes de transformação social, e merecem todo o nosso reconhecimento e gratidão”, afirmou o secretário.