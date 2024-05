Na última terça-feira, 14, um dos acadêmicos do corpo discente do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, Sérgio Twardowski Filho, mobilizou a região de Itapuã do Oeste (RO), onde diversas pessoas e empresas se uniram para arrecadar itens essenciais para a sobrevivência, como alimentos, agasalhos, água mineral, ração para os animais e diversas outras doações para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

Sérgio é médico veterinário formado na FIMCA, em 2018, e atualmente está no segundo ano do curso de medicina. “Sempre procuro participar de ações sociais e ajudar da forma que posso. Muitas vezes pensamos que uma pequena doação não fará a diferença, porém pequenas doações quando juntas se tornam algo grandioso. Momentos como este que o Rio Grande do Sul está passando tocam todo um país, e mostram que ainda existe amor e solidariedade em um país que enfrenta tantas dificuldades como o nosso”, diz o estudante.

Foram enviadas quatro remessas de Itapuã do Oeste para Porto Velho, um dos pontos de arrecadação que receberam doações foi o campus da FIMCA, que possui parceria com a transportadora Vitlog, responsável por levar os mantimentos para o estado afetado. Itapuã continua arrecadando e a expectativa é de que supere a quantidade já arrecadada.

Para a diretoria do Grupo Educacional Aparício Carvalho, ações como essa devem ser incentivadas para juntos ajudarmos esse estado que vem sofrido tanto em decorrência da catástrofe inesperada.

As instituições do Grupo Educacional Aparício Carvalho continuam abertas para como postos de doações para quem deseja contribuir de alguma forma, sendo eles:

Em Porto Velho, as doações podem ser feitas no campus da FIMCA e Faculdade Metropolitana, localizado na Rua das Araras, nº241 – Eldorado.

Em Jaru, o campus da FIMCA Jaru, situado na Av. Vereador Otaviano Pereira Neto, 652 – St. 02, também está recebendo doações.

E em Vilhena, as doações podem ser entregues no campus da FIMCA Vilhena, na Rua Marques Henrique, 625 – Centro.