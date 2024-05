Na tarde da última terça-feira, 14, policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar recapturaram um foragido da Justiça no município de Vilhena.

O homem, que havia sido perseguido e agredido por populares, foi posteriormente apresentado na Casa de Detenção.

Por volta das 15h, a Central de Operações da Polícia Militar recebeu denúncias relatando que, nas proximidades de uma Indústria e Comércio de Cereais, uma pessoa estava correndo a pé, sendo perseguida por uma motoneta ocupada por dois homens, que faziam ameaças.

Uma equipe policial foi enviada ao local e fez contato com funcionários do estabelecimento, os quais forneceram as características dos envolvidos, bem como a direção que tomaram. Os militares iniciaram então um patrulhamento, localizaram um homem correspondente às descrições fornecidas e procederam com a abordagem.

Questionado sobre o ocorrido, o abordado relatou ter sido perseguido por dois homens em uma motoneta Biz, os quais o acusaram de ter praticado um furto em uma residência e ainda o agrediram com uma barra de ferro, causando uma lesão em suas costas.

Os policiais realizaram uma consulta nominal do abordado e constataram um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Vilhena em seu desfavor.

Diante disso, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado na Casa de Detenção de Vilhena.