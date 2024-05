O comandante da Polícia Militar do Estado de Rondônia, coronel Wellington Braguin, em visita ao senador Confúcio Moura (MDB-RO) na segunda-feira (13), fez um relato da situação da corporação e da forma como estão as ações de combate ao crime organizado.

Afirmou que Rondônia, por sua localização geográfica, é um território priorizado pelo crime organizado e que é necessário investimentos crescentes em tecnologia e inteligência. Na ocasião, o comandante solicitou recursos de emendas parlamentares ao senador.

De acordo com o senador, o comando da Polícia Militar do estado está fazendo uma peregrinação em busca de recursos para desenvolver ações de combate ao crime, que está realmente cada vez mais estruturado nos limites entre estados e, no caso de Rondônia, na fronteira com a Bolívia. “O comando de Rondônia está buscando montar uma estrutura militar no modelo semelhante à PM do estado de Goiás e de São Paulo. Da nossa a parte vamos contribuir. Não se promove segurança sem tecnologia, estrutura e inteligência”, explicou Confúcio Moura.

Durante a visita, o comandante da Polícia Militar de Rondônia agraciou o senador Confúcio Moura com a medalha Mérito Forte Príncipe da Beira. A comenda é destinada aos civis e militares com reconhecidos serviços prestados à Polícia Militar de Rondônia.