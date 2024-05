A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Vilhena está promovendo um Curso de Oratória em parceria com a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

O curso, que será ministrado pelo renomado Coach João Belarmino, de Porto Velho, contará com 20 horas/aula e duas turmas, uma no período da manhã e outra no período noturno.

Ao Extra de Rondônia, o diretor da Escola do Legislativo de Vilhena, Maxuel Ribeiro, destaca que o curso atenderá preferencialmente servidores públicos e vereadores, mas não descarta a possibilidade de disponibilizar vagas à população em geral, caso haja demanda. “Se sobrarem vagas, serão disponibilizadas ao público”, afirma Ribeiro.

As aulas da turma do período da manhã serão realizadas no auditório da OAB, enquanto a turma noturna utilizará o plenário da Câmara Municipal. O curso acontecerá entre os dias 03 e 07 de junho, proporcionando aos participantes habilidades essenciais de comunicação e expressão.

Maxuel Ribeiro também ressalta o empenho do presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Samir Ali (MDB) em viabilizar capacitações como esta não apenas aos servidores do Legislativo, mas também de outras instituições públicas. Ele destaca ainda a parceria com o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Cruz, e com o diretor da Escola do Legislativo da ALE, Alexandre da Silva, para a realização deste importante curso de capacitação.

As inscrições podem ser feitas no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVzs6rnklICOJwDE_6C4jQatOAIOiWdL87QZ9ZonYQRkWN0w/viewform