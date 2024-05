O Flamengo goleou o Bolívar por 4 a 0 nesta quarta-feira (15) pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

No Maracanã, no Rio de Janeiro, Gerson, Ayrton Lucas, Everton Cebolinha e Pedro fizeram os gols da vitória rubro-negra.

A vitória com placar elástico veio em momento crucial para o Flamengo na competição. A equipe do técnico Tite chegou aos sete pontos e ultrapassou o Palestino, que empatou contra o Millonarios na terça-feira (14), no saldo de gols, assumindo o segundo lugar do Grupo E a uma rodada do fim da fase de grupos.

Ou seja, agora o Flamengo depende só de si para confirmar a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Para isso, precisa vencer o Millonarios, em casa, na última rodada.

O jogo

A partida começou em ritmo acelerado, com o Flamengo abrindo o placar logo no primeiro minuto com Gerson. Logo em seguida, os donos da casa ampliaram a vantagem com Ayrton Lucas e Everton Cebolinha, construindo uma vantagem de 3 a 0 ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, Pedro marcou o quarto gol, fechando a goleada no Maracanã, que poderia ter sido até maior. O Flamengo terminou a partida com 22 finalizações, contra nove do Bolívar. Nos acréscimos, Ayrton Lucas quase fez seu segundo gol e o quinto do Flamengo, mas acabou acertando a trave.

Próximos jogos

Agora o Flamengo só volta a campo na próxima quarta-feira (22), quando enfrenta o Amazonas no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Isso porque, o clássico contra o Vasco, que seria no fim de semana, foi adiado. A CBF decidiu, nesta quarta-feira (15), suspender as rodadas 7 e 8 do Campeonato Brasileiro devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Pela Libertadores, o Flamengo volta a jogar no fim do mês, na terça-feira, dia 28 de maio, na última partida da fase de grupos contra o Millonarios.

Já o Bolívar volta a jogar no domingo (19), enfrentando o Real Tomayapo pelo Campeonato Boliviano. Pela Libertadores, a equipe enfrenta o Palestino, também no dia 28 de maio, pela última rodada da fase de grupos.