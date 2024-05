A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 16, a Operação “Facilitator”, visando a coleta de provas em investigação que apura a tentativa e prática dos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, falsificação de documento público e corrupção ativa e passiva. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Ji-Paraná/RO.

Além disso, também foram executadas medidas cautelares, como a proibição dos investigados de manterem contato entre si, suspensão do exercício da função pública de funcionária da Caixa Econômica Federal (CEF) e suspensão da atividade econômica de um dos investigados e de sua empresa.

As investigações iniciaram a partir da constatação de utilização de documento falso para a obtenção de financiamento habitacional junto à correspondente bancária da CEF. Com a intensificação dos trabalhos, sendo que, com o aprofundamento das investigações, foram identificadas outras práticas criminosas, com indícios da prática de corrupção passiva por funcionária da CEF.