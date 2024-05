A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o IBAMA, deflagrou nos dias 14 e 15 de maio, a 4ª etapa da Operação Febre do Fogo no Rio Madeira, na região de Humaitá, no sul do estado do Amazonas.

O objetivo do trabalho é a prevenção e a repressão de infrações contra o meio ambiente e a usurpação de bens da União. O foco foi novamente as dragas, balsas e outros aparatos empregados na extração ilegal de minério de ouro no leito do Rio Madeira, sem qualquer autorização dos órgãos ambientais e federais envolvidos.

Durante a ação, foram inutilizadas 86 embarcações, com o apoio de embarcações táticas, do Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal (GPI), de 22 policiais federais e de servidores do IBAMA.

A Polícia Federal continua monitorando a atuação de atividades ilegais na região, a fim de preservar o meio ambiente e de identificar os responsáveis pelas práticas criminosas, para que sejam levados à justiça na proporcionalidade de seus atos.

>>>Vídeo abaixo: