No embate emocionante que marcou a despedida do Vilhena Esporte Clube (VEC) nesta temporada do Campeonato Rondoniense, a equipe conseguiu um feito notável ao vencer o Porto Velho por 2 a 1, em um jogo realizado no Estádio Aluízio Ferreira.

Desde o início da partida, o VEC demonstrou sua determinação em campo, buscando controlar o jogo e pressionar o adversário. O Porto Velho, por sua vez, também entrou em campo com o objetivo claro de garantir sua vaga na final do campeonato.

O primeiro tempo foi marcado por intensidade e lances acirrados, com ambas as equipes buscando o gol. Foi o Porto Velho que abriu o placar com um gol de Lucas Bala, levantando a torcida presente no estádio. No entanto, a resposta do VEC veio rapidamente, com Kemeson empatando a partida antes do intervalo.

No segundo tempo, o VEC mostrou ainda mais determinação, sabendo que precisava da vitória para manter viva sua esperança de avançar na competição. E foi com essa garra que a equipe conseguiu virar o jogo, com Neto marcando o segundo gol e colocando o VEC na frente do placar.

Apesar dos esforços do Porto Velho para buscar o empate, o VEC manteve-se firme na defesa e conseguiu segurar a vantagem até o apito final, garantindo assim uma vitória honrosa em sua despedida do campeonato.

Com essa vitória, o VEC encerra sua participação no Campeonato Rondoniense com dignidade, deixando sua marca e mostrando todo o seu potencial. Agora, resta aos torcedores e à equipe aguardarem os próximos desafios e oportunidades que o futebol reserva.