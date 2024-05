Durante esta semana, diversas ações e serviços foram realizados pelo governo de Rondônia. Entre eles, os preparativos finais para a abertura da 11ª edição da Rondônia Rural Show Internacional que começa na segunda-feira (20).

Destaque também para a campanha humanitária que marcou a semana, com a arrecadação de alimentos e outros produtos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Vem aí, mais um sorteio trimestral do Programa Nota Legal Rondoniense. E muito mais está em destaque na semana.

RONDÔNIA RURAL SHOW

Começa no dia 20 de maio a 11ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná. O maior evento do agronegócio do Norte do Brasil é realizado pelo governo do estado e traz como tema deste ano “Agricultura da Amazônia”, reunindo 650 expositores e 24 vitrines tecnológicas, incluindo diversos setores agrícolas. A feira promete trazer inovações e oportunidades aos produtores rurais, empreendedores e investidores do setor agropecuário.

RO PELO RS

Uma campanha solidária do governo de Rondônia reuniu diversas contribuições para as vítimas atingidas pelas enchentes no estado do Rio Grande do Sul. A remessa de doações saiu de Porto Velho, passando pelos municípios de Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste e Ariquemes, onde foram realizadas novas coletas de donativos. A operação solidária é coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Assistência Social (Seas) e conta com a cooperação de outros órgãos estaduais.

NOTA LEGAL RONDONIENSE

O Programa Nota Legal Rondoniense terá uma lojinha exclusiva durante a 11ª edição da Rondônia Rural Show. O segundo sorteio trimestral está confirmado para o dia 24, às 16h. O estande do programa vai proporcionar aos visitantes uma experiência informativa e educativa, sobre a importância da emissão de notas fiscais nas compras, constituindo-se em um espaço interativo.

MOVIMENTAÇÕES DE CARGAS

O Porto de Porto Velho apresentou um aumento significativo de movimentações no primeiro trimestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados analisados contabilizam uma diferença de 19,75%. De janeiro a março de 2023 foram movimentadas 547.988,13 toneladas de cargas; no mesmo período deste ano, esse número saltou para 656.206,92 toneladas.

ESPAÇOS PÚBLICOS

Rondônia tem passado por transformações de cenários com construção e revitalização de praças e espaços públicos, por meio do projeto Governo na Cidade. Um exemplo dessa atuação foi a entrega do Ecoparque Pirarucu, zona Sul de Porto Velho, ocorrida no final de 2023. Outro empreendimento que está em fase de adaptação do projeto é o complexo Espaço Alternativo, um dos cartões postais da Capital.

ZONA LIVRE

Produtores rurais, autoridades políticas e diversas entidades ligadas à pecuária rondoniense estarão reforçando os debates sobre os compromissos e desafios para manutenção da zona livre de febre aftosa sem vacinação, na 11ª Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná. O tema será abordado durante fórum realizado pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron), no dia 23 de maio, das 9h30 às 12h.

PRAÇA PÚBLICA

O governo de Rondônia tem investido em obras de construção e revitalização de praças e espaços públicos. O distrito de Nova Califórnia está recebendo uma nova praça pública com área de 4.789,48 metros. A obra faz parte do projeto Governo na Cidade, e o projeto contemplou a revitalização do campo de futebol, quadra de vôlei de areia, quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre para a terceira idade, paisagismo e pista de caminhada.

ANÁLISE DE DNA

Rondônia possui tecnologia de ponta para a identificação humana, através do avançado método de exame de DNA forense. Essa ferramenta é altamente confiável e o exame é conduzido no Instituto de DNA Criminal da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec), laboratório forense de Rondônia, certificado internacionalmente.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O município de Jaru contará em breve com Sistema de Esgotamento Sanitário, contemplando 70% da população local. As ações são desenvolvidas pelo governo de Rondônia, que tem destravado obras oriundas do governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A construção das lagoas da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) está em fase de conclusão, com 95% de execução feita. Todo o sistema conta com 11 quilômetros de rede instalada.

LEILÃO ELETRÔNICO

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realizará um leilão eletrônico de veículos conservados no município de Rolim de Moura, no dia 10 de junho, conforme Edital nº. 6/2024. Os interessados em participar da licitação deverão se cadastrar no site da Autarquia, através do endereço eletrônico: https://leilaoonline.detran.ro.gov.br/, até as 13h do dia 7 de junho.

