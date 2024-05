No próximo sábado, 18 de maio, os acadêmicos dos cursos de Odontologia, Biomedicina, Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, Medicina, Educação Física, Direito e Medicina Veterinária do Centro Universitário Aparício Carvalho (FIMCA) e da Faculdade Metropolitana de Rondônia estarão promovendo mais uma edição do Projeto Embaúba. O evento acontecerá no Espaço Alternativo de Porto Velho, das 17h às 19h.

O Projeto Embaúba visa oferecer à comunidade serviços de saúde e orientações em diversas áreas, proporcionando atendimento gratuito e de qualidade para a população.

Este projeto é uma excelente oportunidade para os acadêmicos aplicarem na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, além de promoverem a responsabilidade social e o bem-estar da comunidade. A iniciativa reflete o compromisso da FIMCA e da Faculdade Metropolitana de Rondônia em formar profissionais qualificados e engajados com as necessidades da sociedade.

Toda a população de Porto Velho está convidada a participar e usufruir dos serviços oferecidos. Não perca esta oportunidade de cuidar da sua saúde e obter orientações valiosas de futuros profissionais dedicados e capacitados.