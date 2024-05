Na última segunda-feira (13), os moradores do bairro Planalto, em Cacoal, se reuniram em um encontro importante, convocado pela própria comunidade, para discutir melhorias e demandas do bairro.

A reunião contou com a presença de autoridades locais, incluindo o vereador Ezequiel Minduim, o chefe de iluminação pública de Cacoal, Carlos Freitas, o deputado estadual Cássio Gois (PSD), o prefeito Adailton Fúria (PSD), o chefe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal (Saae), Nelson Rodrigues, e Mirian Lacerda, chefe de regularização fundiária municipal de Cacoal.

Durante a reunião, a gestão municipal anunciou planos de investimentos significativos para o bairro. O prefeito Adailton Furia destacou o compromisso da administração em melhorar a infraestrutura local, com a realização de obras de pavimentação, construção de calçadas e melhoria na iluminação pública.

Uma das grandes novidades foi o anúncio feito pelo deputado Cássio Gois, que fez o compromisso de destinar 250 mil reais, por meio do seu mandato, para o projeto de distribuição de água no bairro Planalto. Atualmente, a região não é atendida integralmente devido à sua situação geográfica, o que dificulta a distribuição de água de forma adequada.

Cássio Gois afirmou: “é uma satisfação poder contribuir com o desenvolvimento do bairro Planalto. A destinação desses recursos para o projeto de distribuição de água é fundamental para garantir mais qualidade de vida e saúde para os moradores. Juntos com o prefeito Furia, estamos empenhados em buscar soluções para as demandas da população e vamos trabalhar juntos para tornar esse projeto uma realidade.”

Por fim, o prefeito Adailton Furia se comprometeu a agilizar o processo de regularização fundiária do bairro, o que trará mais segurança jurídica e melhorias importantes para os moradores.