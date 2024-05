A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início, neste domingo (19), à Operação Via Ápia.

Uma iniciativa que visa reforçar a segurança nas rodovias do estado de Rondônia, aprimorando o policiamento e fiscalização, especialmente durante eventos de grande porte que resultam em um aumento significativo no fluxo de veículos. Essa ação será dividida em duas fases, sendo a primeira delas de 19 a 27 de maio.

De acordo com dados estatísticos, os meses com maior incidência de acidentes no estado coincidem com grandes eventos culturais e econômicos que ocorrem no interior. Durante a Operação, haverá um reforço do efetivo nos locais com maior concentração de registros desses acidentes, objetivando a redução da violência no trânsito. A fiscalização terá um foco maior nas condutas de risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, uso do celular ao volante, embriaguez ao volante e a falta de equipamentos de segurança.

Com esta iniciativa, a PRF reafirma o compromisso com a segurança viária e com a proteção da vida de todos os usuários das rodovias. A Operação Via Ápia representa mais uma medida para garantir viagens mais seguras e tranquilas durante os eventos de grande porte que movimentam o estado.

Via Ápia é uma das principais estradas da antiga Roma. Recebeu esse nome em memória do político romano Ápio Cláudio Cego. Essa estrada possibilitava o acesso ao grande centro cultural, político e econômico da época.

