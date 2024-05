Um ato de ousadia surpreendeu funcionários e clientes de um mercado situado na Avenida Vitória Régia (1705), no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que um ladrão furtou o carro de um funcionário do estabelecimento que estava estacionado ao lado. O crime ocorreu na tarde deste sábado, 18.

As imagens, que foram entregues à polícia, mostram o suspeito chegando de carona em outro carro. Ele desce, vai até o veículo, abre o porta-malas, entra no automóvel, abre a porta do motorista, sai para falar com o comparsa que chegou com ele, volta ao carro, dá partida e sai tranquilamente, sendo seguido pelo parceiro.

>>>Vídeo: