O Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia definiu as datas para as finais do Rondoniense 2024 entre Gazin Porto Velho e Barcelona de Rondônia.

O torcedor conhecerá o campeão estadual de 2024 após dois jogos: o primeiro será no dia 29 de maio, uma quarta-feira, com o mando de campo do Barcelona; e a segunda partida, o jogo da volta, acontecerá no dia 8 de junho, um sábado.

As datas foram definidas de acordo com o calendário disponível, devido ao fato de a equipe Gazin Porto Velho estar disputando jogos do Brasileiro Série D, sendo necessário ajustar as datas das finais.

Como as duas equipes são da capital, os jogos acontecerão no estádio Aluízio Ferreira, ainda sem horário definido. A Gazin Porto Velho chegou à segunda final seguida após o confronto com o VEC nas semifinais, vencendo a primeira partida no Portal da Amazônia por 5 a 2 e, no jogo da volta em casa, o VEC venceu por 2 a 1. Esse resultado garantiu a Locomotiva na decisão para buscar o tetracampeonato estadual. Já o Barcelona venceu os dois confrontos com a equipe da União Cacoalense, 1 a 0 no Aglair Tonelli e 1 a 0 no Aluízio Ferreira.

O Barcelona de Rondônia ainda busca seu primeiro título estadual. Por serem finalistas, as duas equipes já estão garantidas na Copa do Brasil de 2025.