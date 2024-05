Nesta semana, um caso de traição quase terminou em tragédia em Colorado do Oeste. O suspeito foi detido antes de tentar cometer o crime pela Polícia Militar (PM).

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, um homem descobriu que sua esposa estava mantendo um caso extraconjugal há mais de quatro anos. Enfurecido, ele procurou o susposto amante para matá-lo.

O marido traído foi até a casa do amante com um galão de gasolina, planejando incendiar o local. Além disso, ele procurou o rival no local de trabalho, armado com um facão, mas não conseguiu encontrá-lo.

A PM foi acionada pela empresa e conseguiu deter o homem no local. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. O homem permanece à disposição da Justiça.

Este incidente destaca a importância da intervenção policial em situações de crise e levanta questões sobre a necessidade de apoio psicológico e emocional para prevenir atos de violência doméstica.