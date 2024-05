A Polícia Federal (PF), juntamente com o Exército Brasileiro (EB), a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), deflagrou a Operação Retomada.

Essa operação visa reprimir crimes de invasão de terras públicas e contra a flora, especialmente o desmatamento, além da total retirada dos invasores da Terra Indígena (TI) Igarapé Lage, situada nos municípios de Nova Mamoré/RO e Guajará Mirim/RO, nos dias 16 e 17 de maio.

A área desmatada é de aproximadamente 840 hectares, o que corresponde a mais de 1.100 campos de futebol.

Os invasores criaram um grande corredor de ponta a ponta da reserva, com extensão de aproximadamente 20 km, além de construírem pontes e habitações no local.

Durante os trabalhos, foram encontrados diversos pontos de extração ilegal de madeira, focos de invasão e exploração dos recursos naturais.

Além da madeira extraída ilegalmente, foram encontradas habitações e outras estruturas, inclusive uma ponte de cerca de 100 metros de extensão, que havia sido destruída em uma operação policial ocorrida em março de 2024 e estava sendo reconstruída pelos invasores. As estruturas foram destruídas e a madeira extraída ilegalmente foi apreendida.

A ação contou com a participação de 15 policiais federais, três agentes da FUNAI, dois do IBAMA e 35 militares do 6º Batalhão de Infantaria de Selva do EB.

O nome da operação refere-se ao conjunto de ações que estão sendo realizadas na Terra Indígena Igarapé Lage até a total retomada da área.

