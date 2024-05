Neste sábado, 18, um motorista que trafegava pela BR-364, nas proximidades da cidade de Vilhena, registrou uma cena inusitada e preocupante.

Um homem foi flagrado caminhando no meio da rodovia, colocando em risco a própria vida e a segurança dos motoristas.

O registro foi feito quando o motorista seguia em direção a Porto Velho. Surpreso com a situação, ele imediatamente reduziu a velocidade e acionou as luzes de emergência do veículo para alertar outros condutores sobre a presença do pedestre na pista.

O homem aparentava estar desorientado e não respondia aos sinais sonoros e visuais dos veículos que passavam.

A BR-364 é uma das rodovias mais movimentadas da região, e o trecho onde o homem foi visto é conhecido por ser particularmente perigoso devido ao intenso tráfego de caminhões e veículos pesados. A situação gerou preocupação entre os motoristas que transitavam pelo local, temendo um possível acidente.

Esse incidente serve como um alerta para a importância de dirigir com atenção redobrada e prudência, especialmente em rodovias de alta velocidade e grande fluxo de veículos.

A PRF reforça que, ao se deparar com situações semelhantes, os motoristas devem acionar imediatamente as autoridades competentes e tomar medidas para evitar acidentes, como reduzir a velocidade e sinalizar o perigo para os demais condutores.

