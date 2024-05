Nesta terça-feira, 21, o Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, estará presente na 11ª Rondônia Rural Show, realizada em Ji-Paraná, Rondônia.

A agenda do ministro começa às 9h, com seu pouso no Aeroporto de Ji-Paraná, onde será recepcionado pelo Governador de Rondônia, Cel. Marcos Rocha; pelo Prefeito de Ji-Paraná, Isaú Fonseca; pelo Superintendente do Mapa em Rondônia, Enio Milani, e outras autoridades locais.

Conforme programação obtida pelo Extra de Rondônia, às 9h30, Fávaro e sua comitiva se deslocam para o Centro Tecnológico Vandeci Rack. Às 09h45, o ministro atende a imprensa no estande do Governo Estadual, onde concedeu entrevistas e fala sobre a importância da agricultura e pecuária para o desenvolvimento econômico da região e do país.

Às 10h, Fávaro participa de reunião com prefeitos de Rondônia, também no estande do Governo do Estado, discutindo políticas públicas e projetos voltados ao setor agropecuário. Em seguida, às 11h, visita o estande da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, onde estão programadas de homenagens organizadas pela administração local.

O ministro deve percorrer os diversos estandes da feira, conversar com expositores e conferir as inovações tecnológicas e produtos agropecuários apresentados na Rondônia Rural Show. O evento, reconhecido como uma das maiores feiras de agronegócio da região Norte, é uma plataforma significativa para a troca de conhecimentos e oportunidades de negócios.

Às 13h, Carlos Fávaro participa de um almoço oferecido pela organização do evento, onde terá a oportunidade de interagir com produtores rurais, empresários do setor e outras autoridades.

Encerrando sua visita, o ministro se desloca para o Aeroporto de Ji-Paraná às 14h, concluindo assim sua participação na 11ª Rondônia Rural Show. A presença de Carlos Fávaro reforça o compromisso do Ministério da Agricultura e Pecuária com o fortalecimento do agronegócio em Rondônia e no Brasil.