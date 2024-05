No final da tarde de sábado, 18, uma picape que havia sido roubada no trecho entre Vilhena e Colorado foi encontrada abandonada na Estrada da Cascalheira. O veículo, um Fiat Strada, foi localizado por moradores que acionaram imediatamente a polícia (leia mais AQUI).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o roubo ocorreu na BR-364, próximo à serra, quando a vítima foi abordada por dois indivíduos armados enquanto dirigia pela rodovia. Os criminosos obrigaram o motorista a sair do veículo e fugiram em alta velocidade, tomando rumo desconhecido.

A polícia iniciou as buscas logo após ser informada do crime, mobilizando equipes para patrulhar as estradas e possíveis rotas de fuga. A picape foi encontrada algumas horas após ter sido roubada, abandonada em um trecho da Estrada da Cascalheira, sem sinais dos criminosos.

A perícia foi chamada ao local para realizar uma inspeção detalhada no veículo, buscando evidências que possam levar à identificação dos assaltantes. Há indícios de que o roubo possa estar ligado a uma quadrilha especializada em roubo de veículos na região, que os troca por drogas na Bolívia.

A vítima, que não sofreu ferimentos, já foi informada sobre a recuperação do veículo e está colaborando com as investigações. A polícia continua trabalhando para identificar e prender os responsáveis pelo crime, reforçando a segurança nas estradas da região para prevenir novos assaltos.