Na noite do último sábado, 17, policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam um motociclista e, com ele, apreenderam quase um quilo de maconha no município de Pimenteiras. O homem foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.

Por volta das 18h, a Central de Operações da Polícia Militar em Cerejeiras recebeu informações sobre uma possível tentativa de roubo na Linha 11 e, por ser mais próximo, repassou a ocorrência para o destacamento de Pimenteiras do Oeste.

Uma equipe foi ao local indicado e, ao se aproximar do quilômetro 14 da Linha 11, sentido Cabixi, visualizou um homem em uma motocicleta. Por já haver uma denúncia de tentativa de roubo, procederam à abordagem.

Ao realizarem busca pessoal, os militares encontraram, dentro da mochila do suspeito, dois invólucros contendo aproximadamente 940 gramas de maconha.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado, juntamente com o entorpecente apreendido, na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.