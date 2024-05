Na quinta-feira, 23, o deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) estará em Vilhena para tratar da duplicação do trecho da BR-174 que atravessa o perímetro urbano do município.

O encontro acontecerá às 19h30 no pátio da Friron, localizado na BR-174.

Mosquini, que atua ativamente em pautas de infraestrutura, será recepcionado por diversas autoridades locais, incluindo o presidente da Câmara Municipal, Samir Ali, também filiado ao MDB.

A presença do deputado reflete a importância do projeto de duplicação para a cidade de Vilhena e a busca por melhorias na segurança e na mobilidade urbana.

A duplicação da BR-174 é uma demanda antiga da população vilhenense, que enfrenta diariamente problemas relacionados ao fluxo intenso de veículos e ao risco de acidentes no trecho que corta a área urbana. A proposta visa ampliar a capacidade da rodovia, reduzir o número de acidentes e facilitar o trânsito na região, principalmente em função da expectativa de aumento do tráfego no trecho com a inauguração do Jardins de Vilhena Shopping, prevista para novembro próximo.

Além de Samir Ali, outros representantes políticos e membros da comunidade local participarão do evento, reforçando a necessidade de unir esforços para a realização da obra. A visita de Lúcio Mosquini é vista como uma oportunidade para avançar nas negociações e assegurar os recursos necessários para a execução do projeto.