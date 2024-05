Um homem identificado como Gilmar Pereira Corrêa, de 49 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, dia 20, na casa onde morava em Vilhena.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um vizinho sentiu a falta do amigo, que morava sozinho em uma residência situada na Rua Jasmim, no bairro Jardim Primavera. Ele foi até a casa e encontrou Gilmar caído no corredor, já sem vida.

A Polícia Militar foi chamada e confirmou que o homem estava morto. A área foi isolada e a Polícia Técnico-Científica (Politec) foi acionada. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado para a funerária Canaã, que ficou encarregada da remoção e dos trâmites legais para o velório e sepultamento.

Informações extraoficiais indicam que o homem era epilético, fato que pode ter contribuído para sua morte, já que o corpo não apresentava sinais de violência.