A avicultura do Rio Grande do Sul divulgou dados preliminares sobre os prejuízos enfrentados pelo setor devido à recente catástrofe climática que afetou o estado desde o final de abril.

As informações foram coletadas entre 5 e 20 de maio, revelando um cenário devastador para os produtores e indústrias do setor, com perdas totais estimadas em R$ 182,9 milhões.

Os dados iniciais, levantados pela Organização Avícola do Rio Grande do Sul (Oars), juntamente com suas entidades Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas no estado (Sipargs), apontam para perdas substanciais tanto em aves de corte, quanto em aves poedeiras, além de impactos severos na área de genética e ovos férteis.

Perdas na avicultura do RS