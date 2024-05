As ações desenvolvidas em defesa do setor produtivo do Estado, da geração de emprego e renda e a 11ª edição da Rondônia Rural Show foram os principais assuntos abordados, durante entrevista concedida pelo deputado estadual Cirone Deiró à Rádio Rondônia. A entrevista foi conduzida pelo apresentador do programa Bom dia Rondônia, Davi Holanda.

Ao responder pergunta do apresentador, Cirone fez um relato de seu trabalho, em defesa do setor produtivo, desde o início de seu mandato, contemplando o pequeno, o médio e o grande produtor. Ele fez explanações sobre o apoio às associações rurais, com a viabilização de recursos para a aquisição de maquinário, implementos e insumos, além de outros benefícios, contribuindo com o aumento da produção e da qualidade dos produtos agrícolas. “É um trabalho que facilita a vida dos agricultores, aumentando a renda de suas famílias e fortalecendo suas entidades”, disse.

O apoio à Prefeitura de Rolim de Moura, para a execução de um projeto de piloto de incentivo à produção de suínos, com a distribuição de fêmeas e de reprodutores de alta qualidade genética, também foi citado pelo deputado como uma de suas ações ligadas ao setor produtivo. O projeto chegou a ser vencedor de duas categorias no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. “Quando você acredita no trabalho e dá o apoio necessário, o setor produtivo produz mais e com mais qualidade e isso traz benefícios para todo o nosso estado”, afirmou.

Entre outras ações que visam o fortalecimento do setor produtivo, Cirone citou o apoio para a instalação de novas empresas em Rondônia. “Quando identificamos a possibilidade de atrair um empreendimento para nosso Estado, vamos atrás, abrimos o caminho, solucionando problemas burocráticos e outras questões, para garantir que essa empresa se estabeleça aqui”, afirmou o deputado. Ele citou como exemplo, a recente instalação da indústria de biodiesel Oleoplan, em Cacoal, que já está em pleno funcionamento e gera em torno de 300 empregos diretos.

O deputado também se referiu a importância da Rondônia Rural Show no fortalecimento do potencial econômico do Estado. ‘É uma oportunidade de mostrar nossa produção, nossa grandeza”, afirmou ele, acrescentando que durante a feira o produtor rondoniense também poderá conhecer novas tecnologias, sem sair de sua região.