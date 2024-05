Após destinar recursos de uma emenda parlamentar ao projeto “Geo Rondônia”, o senador Jaime Bagattoli (PL) anunciou os primeiros resultados do seu apoio ao programa de georreferenciamento e regularização fundiária no estado.

No último fim de semana, Jaime se reuniu com o superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Luiz Flávio Carvalho Ribeiro, e o Instituto Federal de Rondônia (Ifro) para tratar dos recursos desta emenda parlamentar e anunciar também a regularização de dois PAs (Projeto de Assentamento) no município de Parecis (RO).

“Assim como em Parecis, o cenário da regularização fundiária em Rondônia é bem diverso. Temos famílias que aguardam há anos pela titulação de terras e outras que estão chegando agora a uma fila que não andava, justamente pela falta de recursos financeiros e recursos humanos. Por isso, o que fizemos foi auxiliar nesse ponto e permitir que o programa alcance mais famílias o quanto antes”, detalhou o senador.

Na prática, o PA Ceará e o PA Rio São Pedro, localizados em Parecis, terão a regularização fundiária com a titulação viabilizadas pelo programa. No caso do PA Ceará, a titulação começou já nesta semana, enquanto os trabalhos no PA São Pedro devem iniciar já no próximo mês, com o levantamento das informações.

O anúncio foi feito pelos representantes do Incra e do Ifro ao senador Jaime e também à vice-prefeita de Parecis, Fabiane Alves, e ao vereador Bruno Oliveira.

Em março deste ano, o senador Jaime conheceu o projeto “Geo Rondônia”, uma parceria do Incra com o Ifro que promete alcançar cerca de 24 mil famílias assentadas no estado, através do georreferenciamento, supervisão e Cadastro Ambiental Rural (CAR).

“Essa parceria é de suma importância, porque é com o georreferenciamento que o Incra vai poder, com mais rapidez, localizar, padronizar e regulamentar as propriedades rurais do estado. Tenho certeza que o recurso vai permitir que mais produtores possam ter em mãos os seus títulos rurais”, concluiu o senador.