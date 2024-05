Em virtude da crise no Rio Grande do Sul, o Ministro Carlos Fávaro foi convocado pelo Presidente Lula para reunião nesta terça-feira, 21, no Palácio do Planalto.

A informação foi repassada ao Extra de Rondônia pelo secretário estadual de agricultura, Luiz Paulo.

Paulo informou que o ministro cancelou a viagem a Ji-Paraná, pediu compreensão de todos pelo ocorrido, enfatiza que lamenta muito pelo cancelamento, mas envia seus votos de sucesso a Rondônia Rural Show, uma das mais importantes do calendário nacional.

PROGRAMAÇÃO DO SEGUNDO DIA

A Rondônia Rural Show continua com uma programação recheada de atividades no seu segundo dia, nesta terça-feira, 21.

Confira a programação detalhada AQUI.