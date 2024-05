A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (21/5), a Operação “Senhores da Droga”, a fim de combater o tráfico internacional de drogas, em Porto Velho/RO.

Na ação, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, conforme determinado pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.

As investigações tiveram início no ano de 2023, após a descoberta de 45.012 gramas de cloridrato de cocaína escondidos em um veículo, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Ji-paraná/RO, em 6 de setembro de 2022.

Diante desse fato, a Polícia Federal deflagrou a Operação “Fast Tracking”, em 16 de setembro de 2022, e prendeu dois indivíduos ligados ao transporte do veículo com a substância ilícita. Após averiguações, outras quatro pessoas envolvidas no envio do entorpecente foram identificadas, incluindo dois intermediários que disponibilizaram suas contas bancárias para transferências de fundos a uma conta no Peru, supostamente ligada ao entorpecente.

Os investigados poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, e a pena pode passar dos 20 anos de prisão.