O aguardado encontro do Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, com prefeitos de Rondônia, previsto para esta terça-feira, 21, na Rondônia Rural Show, foi cancelado de última hora.

Em mensagem, o ministro disse que o cancelamento ocorreu devido a uma convocação emergencial do presidente Lula para tratar das graves enchentes que afetam o Rio Grande do Sul. A reportagem do Extra de Rondônia esteve no local e acompanhou o ato.

A ausência de Fávaro frustrou dezenas de prefeitos rondonienses que esperavam pela oportunidade de discutir pessoalmente com o ministro as necessidades e demandas de seus municípios.

No entanto, o ministro enviou uma mensagem em vídeo aos administradores municipais, na qual expressou seu compromisso com os municípios de Rondônia e explicou a razão de sua ausência.

Durante o encontro, o chefe de gabinete do ministro participou via chamada em viva-voz, reafirmando o compromisso do governo federal com as cidades rondonienses. Ficou acertada a realização de uma nova audiência entre os prefeitos e o Ministro Fávaro ainda no primeiro semestre deste ano, em Brasília.

O prefeito de Ji-Paraná, Isaú Fonseca, que foi fundamental nas negociações, junto com o presidente da Associação Rondoniense dos Municípios (AROM) e prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, assumiram a responsabilidade de organizar essa nova audiência. A expectativa é que pelo menos 40 prefeitos rondonienses participem do encontro na capital federal.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia na reunião da AROM realizada na manhã de desta terça-feira, durante a feira agropecuária de Ji-Paraná, a pauta do futuro encontro incluirá a canalização direta de verbas federais para os municípios.

O foco principal será o apoio à agricultura familiar e a recuperação e manutenção de estradas vicinais, que são cruciais para o escoamento da produção agrícola e para a mobilidade das comunidades rurais.

A mensagem do ministro e a participação do chefe de gabinete via chamada em viva-voz buscaram minimizar a frustração dos prefeitos presentes, assegurando que o governo federal está atento às necessidades de Rondônia e comprometido em buscar soluções eficientes para os desafios enfrentados pelos municípios do Estado.