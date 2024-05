Com a aproximação do calendário eleitoral de 2024, o senador Jaime Bagattoli (PL) se reuniu, na terça-feira (21), com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, para discutir os rumos da sigla nas eleições municipais deste ano em Rondônia.

Na reunião foram definidos alguns pontos, como a prioridade de candidaturas próprias do PL ao cargo de prefeito nas principais cidades do estado, a exemplo da capital Porto Velho, além do apoio a nominatas para eleição de vereadores.

“A nossa meta é fazer do PL um partido forte tanto nas câmaras municipais quanto nas prefeituras de todo o estado para continuarmos lutando com mais força pelo setor produtivo e pelo desenvolvimento econômico e social de cada município”, reforçou o senador.

A reunião também contou com a presença do presidente municipal do PL em Porto Velho, o deputado federal Coronel Chrisóstomo.