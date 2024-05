Em entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, o deputado federal Lúcio Mosquini enfatizou seu compromisso com os produtores rurais durante a Rondônia Rural Show, onde atendeu a reportagem do site na tarde desta terça-feira, 21.

Ele destacou a importância da audiência pública sobre regulação fundiária, que estava acontecendo naquele momento nas instalações da ALE na feira, considerado o tema mais crucial para Rondônia atualmente.

“A nossa agenda na Rondônia Rural Show é atender o produtor. Precisamos ouvir cada um deles, pois essa é a nossa missão: ouvir as pessoas, ouvir o produtor. O que fizemos aqui hoje foi exatamente isso, ouvir o produtor”, afirmou.

Nesta quinta-feira, o deputado tem uma agenda intensa no Cone Sul de Rondônia. O dia começa às 9h em Cerejeiras, onde se reunirá com a equipe do DNIT para discutir melhorias na RO-435. Às 15h, Mosquini estará em Colorado para tratar das questões da conhecida “Curva da Banana”. Depois passa pelo Trevo de Colorado, onde está sendo construído viaduto com verbas oriundas de emenda parlamentar de sua autoria, e, em seguida, às 19h30, em Vilhena, ele abordará a duplicação da BR que vai para Juína.

Além disso, Mosquini, que é presidente estadual do MDB, falou sobre a estratégia do partido para as eleições municipais deste ano. “Queremos ter candidatos no Estado inteiro. É uma missão que assumimos com o partido e nossos correligionários. Teremos candidatos em Vilhena, Colorado, Cerejeiras. Nossa luta é colocar candidatos em todos os municípios”, disse.