No começo da tarde desta quinta-feira, dia 23, um acidente envolvendo um caminhão da prefeitura causou transtornos para moradores de alguns bairros na região da Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena. O veículo colidiu com um poste de energia elétrica, resultando na queda do mesmo e deixando a região sem eletricidade.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor seguia com o caminhão caçamba sentido Porto Velho, quando, ao passar pelo cruzamento com a Avenida Melvin Jones, a caçamba bateu em um poste próximo ao meio-fio. O poste quebrou e foi arrancado do solo, danificando a fiação elétrica e os cabos de internet.

A Polícia Militar foi acionada para isolar o local devido ao perigo dos cabos pendurados e no chão. Uma equipe de manutenção da companhia elétrica também foi acionada e já está no local.

No entanto, devido à complexidade da situação e à necessidade de substituir o poste danificado, a previsão é de que o fornecimento de energia só seja restabelecido no final da tarde.