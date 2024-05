João Pavan, atual prefeito de Alto Paraíso, confirmou sua pré-candidatura à reeleição, visando dar continuidade aos projetos e melhorias iniciadas em seu primeiro mandato.

Filiado ao partido Republicanos, o mesmo partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Pavan busca fortalecer ainda mais a atuação política do partido que vem se destacando no cenário nacional.

Pavan destaca a importância de um novo mandato para finalizar diversos projetos que começaram a ser implementados durante sua gestão.

Entre os principais projetos que Pavan deseja concluir estão a construção de duas creches, a reforma e ampliação do hospital municipal, além de diversas obras na área da saúde. Outro ponto de destaque é a pavimentação de ruas, com um orçamento de R$ 4,5 milhões já garantidos e com projetos prontos para execução.

O prefeito João Pavan se considera preparado para enfrentar um novo mandato. “Nosso planejamento envolve diversas melhorias que necessitam de mais tempo para serem concluídas. Estou pronto para mais uma oportunidade de quatro anos”, declarou.

A filiação de Pavan ao Republicanos, partido que tem ganhado boas referências na política nacional, reforça a confiança na continuidade de seu trabalho em Alto Paraíso. A administração de Pavan, alinhada com as diretrizes do partido, busca não apenas melhorar a infraestrutura local, mas também garantir um desenvolvimento sustentável e contínuo para a cidade.