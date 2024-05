A deputada federal Sílvia Cristina participou da 11ª edição da Rondônia Rural Show, destacando a importância do evento para o agronegócio e o desenvolvimento rural.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a parlamentar ressaltou os avanços alcançados pela feira ao longo dos anos e sua contribuição para a economia local.

“Para nós, que somos ji-paranaenses e rondonienses de coração, a Rondônia Rural Show é um marco. Todos os anos, a feira tem melhorado e atingido seus objetivos. Estamos aqui para contribuir, incentivar o agronegócio, investir no homem do campo, gerando tecnologia e trabalhando com as associações”, afirmou Sílvia Cristina.

Ela afirmou que em seu mandato destinou mais de R$ 90 milhões para o setor agropecuário, investindo em equipamentos agrícolas, tratores, construção de pontes e bueiros. “Entregamos recentemente a primeira ponte de concreto e aço, atendendo à demanda dos produtores por boas estradas”, destacou.

A Rondônia Rural Show, que vai até domingo, 25 de maio, é considerada uma das maiores feiras de agronegócio da região Norte, reunindo expositores, visitantes e especialistas do setor.

Sílvia Cristina elogiou a organização do evento, reforçando o sentimento de prestígio dos rondonienses. “É uma festa bonita, bem organizada. O rondoniense se sente prestigiado com a Rondônia Rural Show. Parabenizo todos os organizadores e expositores”, disse.

INVESTIMENTOS PARA O CONE SUL

A deputada também aproveitou a oportunidade para anunciar a inauguração do segundo Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer em Vilhena, marcada para o dia 21 de junho. “Estamos muito felizes em contribuir com o Cone Sul. No dia 21, às 9 horas, ao lado do hospital regional de Vilhena, vamos entregar essa importante obra, com especialidades em mama, colo e boca”, anunciou Sílvia Cristina.

O novo centro de saúde é fruto de uma parceria com a prefeitura de Vilhena e visa ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer na região. “Agradeço à Prefeitura de Vilhena, através do delegado Flori, que nos cedeu o prédio. Reformamos e estamos prontos para entregar essa obra funcionando”, completou.