Alan Souza, filiado ao PT, oficializou sua pré-candidatura a prefeito de Vilhena pela Federação que reúne PT, PCdoB e PV.

A pré-candidatura de Alan já conta com o endosso do PT e apoio do PCdoB, enquanto as negociações com o PV seguem de forma positiva.

A união dos partidos da federação confirma a força do projeto político da esquerda para as eleições municipais.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Alan Souza destaca que a participação da esquerda no debate político municipal é uma vitória significativa para o grupo. Além disso, ele acredita que uma campanha majoritária aumentará as chances da Federação conquistar vagas na Câmara Municipal, com candidatos do PT e do PV, e possível participação do PCdoB na nominata.

Ele explicou que o projeto político da esquerda para Vilhena foca em uma administração voltada para as pessoas, em vez de beneficiar líderes específicos e pequenos grupos. “A cidade é grande, cheia de problemas e demandas. Precisamos de um modelo administrativo voltado para o social, ouvindo e promovendo a participação política dos cidadãos”, afirma.

A proposta de Alan Souza aborda questões críticas como a fila no hospital regional, a falta de infraestrutura nos bairros novos e a ausência de um sistema de transporte público eficiente. Ele ressalta a importância de entender por que o Executivo Municipal enfrenta tanta instabilidade, o que diminui a confiança da população na classe política.

“Isso permite criar o cenário atual, onde o cargo maior do Executivo está ocupado por uma pessoa que não tem raiz aqui, não tem identificação com nossa gente, não conhece os problemas dos vilhenenses, e que irá embora assim que terminar o mandato ou alcançar um cargo político que o tire do Município”, analisa.

“O transporte urbano eficaz melhora o trânsito e reduz os acidentes, diminuindo os gastos na saúde, onde a maioria dos casos na traumatologia é decorrente de acidentes nas vias urbanas”, exemplifica Alan.

Ele critica a administração atual de Vilhena, que, segundo ele, é disfuncional, gasta muito e entrega pouco ao contribuinte.

Alan disse que sua candidatura não tem caráter pessoal, mas é fruto da vontade coletiva de seu partido, especialmente considerando que o presidente da República é do PT. “Precisamos estar inseridos no debate político da sucessão municipal de Vilhena, a segunda maior arrecadação do estado, para apresentar um projeto que melhore a vida das pessoas”, explica.

Alan também aborda a necessidade de diminuir a desigualdade social, ressaltando a falta de esperança nas crianças da periferia, algo que ele observou durante seu estágio no curso de Letras da UNIR. “Temos que mudar essa realidade com uma visão mais humanizada da administração pública”, conclui.