O Diretor de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), Almir Belarmino, anunciou na quarta-feira, 22, os horários das partidas finais do Rondoniense 2024, entre as equipes Gazin Porto Velho e Barcelona de Rondônia. As duas partidas estão marcadas para a tarde.

Como o estádio Aluízio Ferreira não dispõe de iluminação, os jogos serão às 15h. Anteriormente, as finais estavam marcadas para os dias 29 de maio (partida de ida) e 8 de junho (partida de volta), mas o jogo decisivo da volta foi remarcado e antecipado para o dia 5 de junho.

Os ajustes foram necessários devido à tabela do Campeonato Brasileiro Série D, competição que a equipe Gazin Porto Velho disputa. A Locomotiva tem compromissos todos os fins de semana, entre sábados e domingos, para os jogos da competição nacional, o que inviabiliza que as partidas das finais ocorram aos fins de semana.

Dessa forma, o título do Rondoniense 2024 será disputado nas seguintes datas: partida de ida no dia 29 de maio às 15h30 no estádio Aluízio Ferreira e o jogo da volta no dia 5 de junho às 15h, devido à possibilidade de disputa por pênaltis. A Gazin Porto Velho busca seu tetracampeonato estadual enquanto o Barcelona de Rondônia tenta o primeiro título.