Na noite da última quinta-feira, uma reunião importante ocorreu nas dependências da Friron, localizada na Avenida Jô Sato, em Vilhena.

O encontro teve como pauta principal a duplicação da BR-174 no perímetro urbano da cidade e seu prolongamento até a fronteira com o Mato Grosso, rumo à Juína.

A reunião contou com a presença do presidente da Câmara de Vilhena, Samir Ali, dos vereadores Ronildo Macedo e Vivian Repessold, e do deputado federal Lúcio Mosquini, todos do MDB, bem como o Superintendente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) em Rondônia, André dos Santos.

Durante o encontro, o Superintendente do DNIT anunciou a contratação do projeto de pavimentação que ligará Vilhena a Juína. Embora o trecho em Rondônia tenha apenas 40 km, o projeto é considerado grande e complexo, com uma duração prevista de dois anos para sua elaboração. Em um cenário otimista, a conclusão do projeto pode ser alcançada em um ano, se o processo for acelerado.

Por isso, para agilizar as melhorias na infraestrutura urbana de Vilhena, será contratado um projeto separado especificamente para um trecho de 6 km. Este segmento começa na Avenida Breno Luiz Graebin, onde a duplicação já existe, mas ainda requer pavimentação das vias marginais. Quando chegar à Avenida Rondônia, onde a duplicação não existe, será realizada a duplicação completa da via, incluindo as marginais, até as proximidades da sede da União do Vegetal. A duplicação continuará até o aeroporto, garantindo uma infraestrutura mais robusta e eficiente.

Além da duplicação, o projeto inclui a construção de uma ciclovia de 5 km, atendendo aos padrões exigidos pelo DNIT, que contemplam todas as questões de mobilidade e segurança para os ciclistas. Este é um detalhe importante que promove o uso de bicicletas e contribui para a segurança dos usuários.

O deputado federal Lúcio Mosquini destacou que, com o projeto pronto, ele e a bancada federal se comprometem a garantir os recursos necessários para sua execução. Segundo Mosquini, este projeto específico é mais rápido de ser concluído, o que permitirá que as obras comecem em um prazo mais curto.

“A reunião trouxe uma perspectiva positiva para os moradores de Vilhena, que há muito tempo aguardam por melhorias na BR-174. A duplicação da rodovia no perímetro urbano da cidade e até o aeroporto promete não apenas melhorar o fluxo de tráfego, mas também aumentar a segurança viária e promover o desenvolvimento regional. Com a garantia de recursos e a contratação do projeto, a expectativa é que as obras possam trazer benefícios significativos para a comunidade e impulsionar o crescimento da região”, afirmou Samir ao Extra de Rondônia.