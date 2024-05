A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um engavetamento envolvendo quatro carretas na BR-364, nas proximidades de Vilhena, na tarde desta sexta-feira, 24. O acidente ocorreu próximo ao trevo de acesso à BR-435.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o acidente aconteceu em um trecho da rodovia que está passando por obras paliativas, onde o tráfego opera no sistema PARE e SIGA.

Com isso, um motorista não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira de outro caminhão, o que, consequentemente, resultou em uma colisão com outros veículos. Felizmente, não houve registro de feridos. As carretas envolvidas sofreram danos consideráveis, mas os motoristas e passageiros saíram ilesos.

A PRF destaca a importância do uso correto dos dispositivos de segurança, como cintos de segurança, que contribuíram para a ausência de ferimentos graves. O acidente provocou congestionamento na rodovia, com filas que se estenderam nos dois sentidos.

A PRF reforça a necessidade de atenção redobrada ao dirigir, especialmente em trechos movimentados e com alta incidência de veículos pesados.

