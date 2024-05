Após quase sete anos e meio à frente da administração da capital rondoniense, o prefeito Hildon Chaves concedeu uma entrevista ao Extra de Rondônia concedida na Rondônia Rural Show, onde fez um balanço de sua gestão.

Ele afirmou que a cidade entregue ao sucessor é muito diferente da que ele recebeu, destacando várias realizações em diversos setores.

Hildon ressaltou que a pavimentação de vias urbanas foi uma das principais conquistas de sua administração. “Enquanto meus antecessores pavimentaram no máximo 50 quilômetros por gestão, nós asfaltamos mais de 800 quilômetros”, afirmou o prefeito.

Além disso, novas avenidas foram abertas, melhorando o fluxo de trânsito e a acessibilidade em Porto Velho.

Outro marco importante citado foi a construção da nova rodoviária, um investimento de R$ 48 milhões. A nova estrutura conta com 13 plataformas de embarque e desembarque simultâneos, é totalmente climatizada e possui 9 mil metros quadrados de área coberta.

No setor de iluminação pública, Hildon destacou o aumento significativo no número de pontos de luz, que passaram de 20 mil para 80 mil, com 80% desses pontos utilizando lâmpadas LED, que possuem uma expectativa de uso de 20 anos.

A gestão também enfrentou o problema crônico do transporte escolar, adquirindo 148 ônibus com recursos próprios, eliminando a necessidade de terceirização. O sistema de transporte coletivo urbano também foi renovado, com uma frota nova, climatizada, acessível e com Wi-Fi, tornando-se um dos mais modernos do país.

Hildon apontou os investimentos no setor produtivo como um dos pilares de sua administração. Ele destacou a atuação de Carlos Magno à frente da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), que, segundo ele, provocou uma verdadeira revolução no setor.

Além disso, a pavimentação nas áreas urbanas dos distritos também registrou um avanço significativo, melhorando a qualidade de vida dos moradores dessas regiões.

Com esses avanços, ele acredita que Porto Velho se tornou uma cidade melhor e mais orgulhosa de sua identidade, destacando o sentimento de pertencimento resgatado entre os moradores da capital e do Estado.

Ao final da entrevista, Hildon comentou sobre seu futuro na política, deixando em aberto a possibilidade de concorrer nas eleições de 2026 ao Senado ou ao governo do Estado. “Tudo pode acontecer, inclusive nada”, disse o prefeito ao Extra de Rondônia, mantendo o mistério sobre seus próximos passos na carreira política.