A Campanha SOS Rio Grande do Sul, realizada em Vilhena e no Cone Sul, arrecadou dezenas de toneladas de alimentos, água e produtos essenciais para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O esforço, que uniu grandes empresas, cidadãos comuns, profissionais liberais e servidores públicos, foi coordenado em Vilhena por Helio K. Ozima, que agradeceu a solidariedade demonstrada.

Helio ressaltou a contribuição diversificada da comunidade: desde a doação dos donativos, até embalagens, combustíveis para carretas, e o trabalho de classificação, embalagem e carregamento dos produtos. “Foi um esforço coletivo enorme, com muitas empresas e pessoas envolvidas. É impossível citar nomes sem correr o risco de omitir alguém”, destacou.

A campanha resultou, até o momento, no envio de mais de dez carretas e bi-trens carregados de donativos, saindo apenas de Vilhena. Helio informou que a iniciativa continua, com vários pontos de arrecadação funcionando na cidade. É possível entregar produtos na Câmara Municipal, Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal, Friron e outros locais.

A partir de agora, a prioridade é a arrecadação de alimentos. Nos próximos dias, os voluntários vilhenenses esperam um retorno das entidades gaúchas que estão recebendo os produtos para avaliar se há demanda por outros itens.

A campanha mostrou a força da solidariedade regional, com todos os setores da sociedade se mobilizando para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A continuidade das doações é fundamental para atender às necessidades emergentes e proporcionar alívio aos atingidos pela tragédia.

Todo o material foi destinado à Fundação Caxias, de Caxias do Sul, um dos polos de recepção estabelecidos no Rio Grande do Sul para acolher os donativos.

As fotos desta reportagem mostram a empatia dos vilhenenses e moradores de outras cidades em prol das vítimas do Rio Grande, e os vídeos apresentam parte dos insumos chegando ao destino.

