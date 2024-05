O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO) se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira (21) para discutir a estratégia do Partido Liberal (PL) nas eleições municipais de 2024 em Rondônia.

Essa reunião aconteceu após um encontro prévio com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, onde foram debatidos os rumos da sigla para as eleições municipais no estado.

Durante a reunião, foi acordado que o PL buscará principalmente as candidaturas próprias para prefeito nas principais cidades do estado, com destaque para a capital, Porto Velho. Além disso, o partido apoiará nominatas de vereadores. O objetivo é fortalecer o PL tanto nas câmaras municipais quanto nas prefeituras, para que possa defender com mais vigor os interesses do setor produtivo e promover o desenvolvimento econômico e social em cada município.

Para o vice-presidente estadual e presidente municipal do PL em Porto Velho, o deputado federal Coronel Chrisóstomo: “Esta ação politica partidária é de extrema importância para o estado de Rondônia, pois coloca o partido nos trilhos e dentro dos rumos já pré-definidos pela diretoria nacional e principalmente pelo nosso presidente Bolsonaro” afirmou o deputado.