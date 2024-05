O site Extra de Rondônia dará início, na próxima semana, a uma rodada de entrevistas com os cinco pré-candidatos a prefeito de Vilhena.

As entrevistas começam na segunda-feira, 27 de maio, e vão até a segunda-feira, 3 de junho.

Os pré-candidatos foram convocados e concordaram em comparecer à sede do Extra de Rondônia, onde concederão as entrevistas e terão suas fotos produzidas para ilustrar o material.

Durante as entrevistas, os pré-candidatos serão questionados sobre seus planos para diversos setores da administração pública municipal direta, como saúde, educação, assistência social, trânsito, obras e infraestrutura.

Questões relacionadas a demandas indiretas, como segurança, também serão abordadas. Além disso, será discutida a questão das alianças políticas que estão sendo formadas por cada grupo.

As entrevistas não terão espaço para feedback dos pré-candidatos sobre as declarações feitas por aqueles que os antecederam. A pauta será focada basicamente nas propostas de cada um. O material das entrevistas será publicado diariamente, no período da tarde, no site, Facebook e Instagram do Extra de Rondônia.

Essa série de entrevistas oferece uma oportunidade para os eleitores conhecerem melhor os planos e propostas dos pré-candidatos, auxiliando na formação de uma escolha mais informada nas próximas eleições. Acompanhe a cobertura completa e fique por dentro de todas as novidades sobre as eleições municipais de Vilhena.

Confira a ordem das entrevistas:

Segunda-feira, 27: Alan Souza (Federação PT, PCdoB )

Terça-feira, 28: Eduardo Mezzomo (PP)

Quarta-feira, 29: Raquel Donadon (PRD)

Quinta-feira, 30: Ronildo Macedo (MDB)

Sexta-feira, 31: Flori Cordeiro (Podemos)

Segunda-feira, 3 de junho: Carlos França (Avante)