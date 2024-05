A 11ª Rondônia Rural Show Internacional, termômetro para medir a importância do agronegócio sustentável no Norte do país, encerrou com recorde de movimentação econômica em negócios, e também de visitantes.

Este ano, o Governo de Rondônia apostou no tema ‘‘Agricultura da Amazônia’’, e colheu sucesso ao apresentar ao Brasil e ao mundo cadeias produtivas sustentáveis, com produtos premiados nacionalmente.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, foram seis dias de uma programação especial no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, que colocou Rondônia no radar nacional e internacional como ambiente favorável aos negócios sustentáveis na Amazônia. Superou os R$ 3,5 bilhões em negócios movimentados em 2023, e número de público, que registrou 265 mil visitantes no ano passado.

‘‘Chegamos em 2024 com a responsabilidade de superar o volume de negócios do ano passado, e superamos, graças a Deus, e à união do governo de Rondônia, produtores rurais e expositores. Chegamos aos R$ 4,4 bilhões. Também tivemos recorde de público de mais de 276 mil visitantes. Isso mostra que Rondônia está avançando, pois a feira é uma amostra do que está acontecendo na economia do estado”, salientou o governador.

AVANÇOS

A primeira-dama, Luana Rocha, também destacou que o êxito da feira consolida a união de todos em prol do desenvolvimento do estado. ‘‘Rondônia é o estado de pessoas que sabem transformar a terra em produtos de qualidade, e que ajudam a mostrar para o Brasil e o mundo como o estado é próspero’’, destacou.

O vice-governador, Sérgio Gonçalves pontuou que, a feira foi marcada pela satisfação com as vendas e com o nível de serviços oferecidos no local. ‘‘Rondônia é um modelo na economia e colhe resultados de políticas públicas estruturantes criadas desde 2019. É um estado sem espaço para o pessimismo, que conta com pessoas otimistas e que buscam resultados positivos”, ressaltou.

O titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo acrescentou que, o saldo expressivo da feira evidencia o quanto o agronegócio de Rondônia é pujante. ‘‘Foram dias de trabalho árduo e de muita alegria. Estamos todos unidos pela construção de um estado forte, com terras que prosperam, produzindo muito mais em nossas lavouras, com responsabilidade quanto ao meio ambiente’’, frisou.

O coordenador da feira, Janderson Dalazen, expressou a satisfação com o sucesso do evento. ‘‘Hoje é um dia muito feliz porque essa feira é feita de planejamento, sonhos e muito trabalho. O sorriso de todos os presentes mostra o quanto tudo deu certo. E amanhã já começa a planejamento para a edição de 2025”, afirmou.

EDIÇÃO HISTÓRICA

A estrutura montada em 2024 foi elogiada por visitantes e expositores. Houve palestras e exposições; pavilhões temáticos como o de artesanato; o da agricultura, com produtos das agroindústrias; o da bovinocultura, com comercialização de animais, e as inovações e rodadas de negócios no Pavilhão Empresarial Internacional.

No local, estiverem presentes 650 expositores, 26 vitrines tecnológicas e nove representações internacionais interessadas em fortalecer relações comerciais com o estado de Rondônia. A feira foi palco da premiação do 3º Concurso de Queijos de Rondônia (ConQueijo); do 6º Fórum Rondoniense para Manutenção da Zona Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação; da criação da Comissão de Regularização Fundiária, e de visitas guiadas aos casos de sucesso na agricultura da Amazônia.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, agradeceu aos os produtores, expositores, servidores, secretários, imprensa e a todos que acreditaram no sucesso de mais uma edição da feira agropecuária rondoniense.

