A Terapia Renal Substitutiva (TRS) é um conjunto de tratamentos que substituem a função dos rins em pacientes com insuficiência renal crônica.

Esses tratamentos incluem hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal, essenciais para a sobrevivência e qualidade de vida dos pacientes que sofrem de doenças renais graves.

A hemodiálise, um dos tratamentos mais comuns, utiliza uma máquina para filtrar e purificar o sangue, realizando a função que os rins danificados não conseguem mais desempenhar.

Atualmente, o município de Vilhena desenvolve atividades de hemodiálise para cerca de 125 pacientes, incluindo moradores de Vilhena, da região do Cone Sul e do oeste do Mato Grosso.

Destes pacientes, cerca de 11% são provenientes do estado do Mato Grosso. O aumento no número de pacientes provenientes de outras regiões destacou a necessidade urgente de mais recursos para garantir que todos os pacientes recebam o tratamento adequado. A expansão da infraestrutura e dos serviços de saúde em Vilhena tem sido uma resposta direta a essa demanda crescente.

Anteriormente, Vilhena possuía habilitação junto ao Ministério da Saúde (MS), resultando em aproximadamente R$ 3,4 milhões de financiamento anual, conforme a Portaria nº 3.152, de 1º de outubro de 2018, e suas atualizações. Esse financiamento foi crucial para estabelecer os serviços básicos de hemodiálise no município. No entanto, com o aumento significativo do número de pacientes e a complexidade dos casos, tornou-se evidente que os recursos disponíveis eram insuficientes.

A partir de um trabalho contínuo da Secretaria de Saúde de Vilhena, iniciado em 2023, foi possível demonstrar ao Ministério da Saúde a necessidade de mais investimentos. Esse esforço culminou na publicação da Portaria GM/MS nº 3.960 de 23 de maio de 2024, que estabeleceu a ampliação e atualização do recurso para R$ 6.068.304,79. Essa conquista representa um aumento significativo, praticamente dobrando os recursos destinados às ações estratégicas de saúde no município.

Além disso, o Projeto “Conexão Saúde”, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Estado, vem investindo cada vez mais recursos no município de Vilhena. Desde outubro de 2023, este projeto tem feito repasses de R$ 180.000 por mês para auxiliar no custeio do serviço de TRS em Vilhena, totalizando R$ 2.160.000 por ano. Dessa forma, o município de Vilhena passa a receber o montante de incríveis R$ 8.228.304,79.

Com o aumento do financiamento, o município de Vilhena conseguirá ampliar e melhorar os cuidados aos pacientes renais crônicos. Este novo aporte financeiro permitirá a compra de mais equipamentos de hemodiálise, a contratação de profissionais especializados e a melhoria das instalações existentes. Isso beneficiará não apenas os moradores de Vilhena, mas também os pacientes da região do Cone Sul de Rondônia e do oeste do Mato Grosso, que dependem desses serviços para sua sobrevivência.

“Agradeço ao trabalho incansável da minha equipe técnica, que constantemente busca estratégias para aumentar os recursos destinados a Vilhena, e o apoio do senador Jaime Bagattoli,” comentou o secretário municipal de saúde (Semus), Wagner Borges. “Esse aumento no financiamento é um passo crucial para garantir que todos os nossos pacientes renais recebam o tratamento de alta qualidade que merecem”.

De acordo com Borges, além de melhorar os serviços de hemodiálise, o aumento no financiamento permitirá que Vilhena invista em programas de prevenção e educação em saúde renal, ajudando a reduzir a incidência de doenças renais crônicas na região. “Isso é vital para garantir a sustentabilidade dos serviços de saúde e para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos pacientes”, encerrou o titular da Semus.