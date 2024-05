A empresa Dresch Meio Ambiente e Segurança do Trabalho promove, nos dias 14, 15 e 16 de junho, um curso intensivo de trabalho em altura em Vilhena.

O curso, coordenado pelos bombeiros civis Wellington de Souza Cardoso e Felipe Mazutti, tem como objetivo capacitar profissionais e aspirantes para atuar em atividades envolvendo altura, conforme as diretrizes da NR-35.

Os instrutores, com vasta experiência no mercado, ministrarão aulas teóricas e práticas, abrangendo técnicas de nós e amarrações e resgate vertical.

A parte teórica será realizada na sexta-feira à noite, iniciando às 19h30, enquanto o sábado será dedicado ao treinamento prático durante todo o dia. No domingo pela manhã, os participantes realizarão uma descida de rapel na Cachoeira das Araras, proporcionando uma experiência prática em ambiente natural.

O empresário Rodrigo Dresch de Araujo, responsável pela Dresch Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, destaca a importância do curso para aqueles que trabalham ou desejam trabalhar na área de segurança em altura. Com uma carga horária total de 16 horas, o curso visa oferecer uma formação completa e qualificada.

Os interessados devem se atentar às exigências de vestimenta adequada e calçado fechado para garantir a segurança durante as atividades. O deslocamento até os locais do curso será de responsabilidade dos participantes.

As inscrições estão abertas e o valor está R$ 300. Para mais informações e reservas, os interessados podem entrar em contato com a organização do curso pelo número: (69) 9 93867824 / Wellington. Não perca essa oportunidade de aprimorar suas habilidades e garantir sua segurança no trabalho em altura.

