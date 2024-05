A Polícia Militar de Rondônia realiza um show beneficente no teatro Palácio das Artes, em Porto Velho, a partir das 19h30 do dia 1º de junho de 2024, com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Para participar do show beneficente, basta levar 2 kg de alimento não perecível e 1 item de higiene pessoal até um dos pontos de arrecadação e trocar por um ingresso individual, até o dia 1º de junho. Não deixe de ajudar quem mais precisa neste momento.

Participam do evento beneficente a Banda de Música da Polícia Militar, Mamonas Assassinas Cover, Marla Souza, o casal Belarmino, Pagode do Ita, Viviane, dentre outros, e a apresentação será feita pela jornalista Emily Souza.

O QUE DOAR: alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, cobertores, colchões, calçados, roupa de cama e toalhas, brinquedos, produtos de limpeza e produtos para animais.

ONDE DOAR: Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, na avenida Tiradentes, 3360, 5º Batalhão, avenida Amazonas, 5717 – Cuniã, Porto Velho – RO, 1º BPM – R. Maj. Amarante, 571 – Centro, Porto Velho – RO, e em todas as unidades da PM no Estado de Rondônia. Doe também através do PIX da Brigada Militar do Rio Grande do Sul: administrativo@fundacaobm.org.br.

Segundo o diretor de Comunicação Social da PM, tenente-coronel PM Renato Suffi, as doações serão recebidas até o dia 3 de junho e, em seguida, enviadas à Brigada Militar, no Rio Grande do Sul. A PM desafia o povo rondoniense a mostrar o tamanho de sua empatia neste momento difícil pelo qual passam nossos irmãos gaúchos.