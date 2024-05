A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encaminhou à imprensa o Laudo Pericial que aponta os motivos do acidente de trânsito que tirou a vida do vereador Marcelo Stocco, de Pimenta Bueno, e sua namorada, Ana Paula Vieira, em 12 de maio passado (leia mais AQUI).

O acidente ocorreu na BR-364, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Pimenta Bueno, envolvendo uma carreta e o carro em que o vereador estava.

De acordo com o laudo pericial, a tragédia aconteceu após a motorista ser surpreendida por uma curva e perdeu e perdeu o controle da direção, com o veículo batendo de frente contra uma carreta.

>>> LEIA, ABAIXO, A COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

Sinistro de Trânsito – Ana Paula Vieira e Marcelo Stocco

O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) foi concluído pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia informa que as evidências materiais colhidas e analisadas no local do acidente corroboram com relatos de testemunhas que trafegavam pelo local no momento do acidente.

O veículo vinha em alta velocidade, próximo a um trecho com aclive, quando a motorista foi surpreendida por uma curva. Em decorrência da perda do controle da direção, o automóvel invadiu o acostamento e, em seguida, a faixa do sentido contrário, momento em que houve a colisão frontal contra a carreta.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atua dentro de sua competência legal em investigações de sinistros de trânsito, porém, ressaltamos que a realização de exames toxicológicos em indivíduos falecidos não se enquadra em nossas atribuições. É essencial direcionar quaisquer questionamentos referentes a esse tipo de procedimento ao órgão competente, o Instituto Médico Legal (IML).

A PRF permanece à disposição para colaborar com as autoridades no que diz respeito às nossas responsabilidades e contribuir para esclarecer os eventos ocorridos nas rodovias.